Naast De Week van de Goereese Vis ook veel educatie

Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee (Stichting VVG-O) organiseert van 31 augustus t/m 8 september 2018 voor de 5e keer het succesvolle evenement De Week van de Goereese Vis. Maar het team vrijwilligers uit de vis- en recreatiesector steekt ook veel energie in educatie over de visserij op basisscholen.

Stichting VVG-O heeft als doel om de identiteitsgebonden sector visserij van Goeree-Overflakkee, letterlijk en figuurlijk, beleefbaar te maken voor de lokale bevolking, toeristen en recreanten. De organisatie van De Week van de Goereese Vis met de speciale Goereese vismenu’s, het pellen van garnalen bij De Vliedberg en meer valt hieronder, maar ook heeft de stichting meegeholpen met het tot stand komen van de bijzondere expositie ‘Goereese vissers met oorringen’ in het Torenmuseum in Goedereede.

Educatie

De stichting vindt het belangrijk om de jeugd op Goeree-Overflakkee kennis te laten maken met de visserij: "Omdat het stevig is verankerd in de cultuur van het eiland. Maar zeker ook omdat het vandaag de dag nog steeds een belangrijke sector is voor de economie en werkgelegenheid van Goeree-Overflakkee. Van scheepswerven en toeleveranciers, het vissersschip, tot de visafslag, vishandel-en winkels aan toe.", vertelt Caroline namens de stichting.

De (oud) vissers Cor Lokker, Cees Tanis en Jaap Tanis verzorgen al ruim een jaar op aanvraag vispresentaties op basisscholen voor groep 5 t/m 8. Met een stapel grote viskisten komen de mannen de klas binnen. Dat maakt indruk, en helemaal wanneer een van de vissers een grote kabeljauw uit de kist haalt. De klas wordt enthousiast en wil alles weten over de vis, zelfs aanraken en vertellen spontaan welke vissen ze graag lusten.

Het hoogtepunt voor de kinderen is het neuzen in de viskist gevuld met visserijspullen als visnetten, boetnaalden, zeekaarten en het mogen aantrekken van echte visserskleding zoals een oliejas- en broek en laarzen.

Coöperatie Westvoorn

Dankzij Coöperatie Westvoorn met twee vestigingen in Stellendam en Vlissingen bezit Stichting VVG-O over twee goed gevulde viskisten met o.a. oliegoed, laarzen, visnetten en boetnaalden waarmee (oud) vissers de jeugd kunnen enthousiasmeren voor het vissersleven, de vissector en het eten van vis. En soms treffen we een enthousiaste lokale visboer die de klas wel op een schaal warme kibbelingen wil trakteren. Dat maakt het bezoek tot een heus visfeestje!

Lesmateriaal

De stichting gebruikt voor de lagere klassen het gratis lesmateriaal van de kinderboekenreeks Walter & Poes over de visserij, bestaande uit lessuggesties, kleurplaten, woordkaarten, puzzels en meer. Het materiaal kan gratis gedownload worden op www.visserijavonturen.nl. Ook wordt door de stichting gewerkt aan een doorlopende leerlijn visserij voor groep 1 t/m 8. Twee scholen op Goeree-Overflakkee draaien nu proef met het materiaal. De verwachting is dat het komend schooljaar aangeboden wordt aan alle basisscholen op het eiland.