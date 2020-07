Nachtafsluiting Haringvlietbrug (A29) 30 juli 2020

In de nacht van donderdag 30 juli op vrijdag 31 juli 2020 is de Haringvlietbrug in de snelweg A29 afgesloten vanwege een spoedreparatie aan het wegdek. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 - 30 minuten. Er is geen stremming voor de scheepvaart.

De werkzaamheden aan de Haringvlietbrug beginnen op donderdag 30 juli om 22:00 uur. Op vrijdag 31 juli gaat de brug om 05:00 uur weer open voor verkeer. Hulpdiensten kunnen het werk passeren. Omleidingsroutes De omleidingen voor het wegverkeer zijn met gele borden langs en boven de weg aangegeven. Omleidingsroutes gaan over de snelweg A59, A17, A16, en N57/A15. De Kiltunnel (N217) is die nacht vrijgesteld van tolheffing.