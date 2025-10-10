Nachtafsluiting Heinenoordtunnel en Tweede Heinenoordtunnel

Van maandag 13 oktober 23:00 uur tot dinsdagochtend 14 oktober 05:00 uur zijn de Heinenoordtunnel (A29) en de Tweede Heinenoordtunnel, die bedoeld is voor landbouwverkeer en (brom)fietsers, in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de stroomvoorziening van beide tunnels. Tijdens deze werkzaamheden zijn de installaties en systemen buiten werking, waardoor veilig tunnelgebruik niet gegarandeerd kan worden, daarom is de afsluiting noodzakelijk.

Omleidingen

Vrachtverkeer en overige snelweggebruikers worden omgeleid. Verkeer richting Rotterdam wordt via de A17, A16 en A15 geleid. Verkeer richting Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, A16, A17, A59 en A4. Lokaal verkeer van en naar de Hoeksche Waard volgt een omleidingsroute via de N217 (Kiltunnel), A16 en A15. Landbouwverkeer, (brom)fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de Kiltunnel als alternatieve route.

Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd.

Door Internetredactie Omroep Archipel