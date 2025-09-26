Nachtelijke afsluiting Haringvlietbrug voor onderhoud

In de nacht van dinsdag 30 september op woensdag 1 oktober 2025 voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de Haringvlietbrug. Tussen 22:00 en 05:00 uur wordt zowel de hoofdrijbaan als de parallelbaan in beide richtingen afgesloten. De werkzaamheden zijn gericht op het controleren van de technische installaties van de brug, met als doel het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid, wat kan leiden tot een extra reistijd van vijftien tot dertig minuten. Weggebruikers worden geadviseerd hier rekening mee te houden bij het plannen van hun reis.

De afsluiting heeft gevolgen voor het verkeer op de A29. In de richting van Bergen op Zoom is de snelweg dicht vanaf oprit Oud-Beijerland (21). Vanuit het zuiden wordt de A29 afgesloten vanaf knooppunt Hellegatsplein. In noordelijke richting blijft de A29 wel toegankelijk vanaf oprit Numansdorp (22) richting Rotterdam.

Belangrijk om op te merken is dat de op- en afritten Oud-Beijerland (21) en Numansdorp (22) richting Bergen op Zoom al vanaf 21:00 uur worden afgesloten, een uur eerder dan de volledige nachtafsluiting.

Tijdens de werkzaamheden worden omleidingen ingesteld via de A16 (Moerdijkbrug) en de N57 (Haringvlietdam). Verkeer van en naar de Hoeksche Waard kan tolvrij gebruikmaken van de Kiltunnel (N217).

Overig verkeer

Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft de parallelbaan beperkt toegankelijk. Zij worden in groepen over de brug geleid, met een maximale wachttijd van dertig minuten. De Haringvlietbrug wordt tijdens de werkzaamheden niet bediend voor de scheepvaart. Hiervoor is een bericht aan de vaarweggebruikers uitgegeven. Om de bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen, zijn in overleg met de betrokken veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over het passeren van de brug. Ook met openbaarvervoerders zijn maatwerkafspraken getroffen, zodat busdiensten hun routes kunnen voortzetten. Reizigers wordt aangeraden de actuele reisinformatie te raadplegen via de website van hun vervoerder.

Agrarisch verkeer

Voor agrarisch verkeer geldt dat zij onder begeleiding van verkeersregelaars gebruik kunnen maken van de parallelbaan. Ook hier wordt een maximale wachttijd van dertig minuten gehanteerd.

Met deze tijdelijke afsluiting hoopt Rijkswaterstaat de betrouwbaarheid van de Haringvlietbrug te kunnen blijven garanderen, zonder de bereikbaarheid van de regio onnodig te beperken. Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat.

Door Internetredactie Omroep Archipel