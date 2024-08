Nachtelijke afsluitingen van de N59

De N59 gaat vijf nachten dicht om de laatste werkzaamheden aan de berm uit te voeren. Eerdere verstevigingswerkzaamheden aan de berm van de N59 tijdens 2 weekendafsluitingen in juni 2024 konden niet volledig afgerond worden. Om de gewenste kwaliteit en afwerking van de berm tussen het Hellegatsplein (knooppunt A29) en afslag Den Bommel (Schaapsweg) te bereiken, zijn aanvullende werkzaamheden noodzakelijk.

De bermen worden verder verstevigd en hoogteverschillen worden gelijkgemaakt. Dit draagt bij aan een veilige uitwijkmogelijkheid voor het passeren van nood- en hulpdiensten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.

Er zijn verschillende nachtafsluitingen gepland voor de N59. De weg wordt volledig afgesloten op de nachten van 28 op 29 augustus 2024, 11 op 12 september 2024, en 12 op 13 september 2024, telkens van 22:00 uur tot 05:00 uur. Verkeer in beide richtingen wordt omgeleid via de A29, A4 en N257. Daarnaast wordt de zuidelijke rijstrook van de N59 richting Rotterdam afgesloten in de nachten van 9 op 10 september 2024 en 10 op 11 september 2024, ook van 22:00 uur tot 05:00 uur, waarbij verkeer richting Rotterdam dezelfde omleiding volgt.

Tijdens deze nachten wordt verkeer omgeleid via alternatieve routes, die worden aangegeven met borden. Weggebruikers worden geadviseerd rekening te houden met extra reistijd en, indien mogelijk, een andere weg te kiezen. De parallelweg is alleen toegankelijk voor fietsers en landbouwverkeer. De dienstregeling van het openbaar vervoer blijft tijdens deze nachten doorgaan volgens het normale schema. Meer informatie staat op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee.



