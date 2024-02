Nachtsluiting Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug is de nacht van vrijdag 9 februari 2024 tot zaterdag 10 februari van 22:00 uur tot 05:00 uur in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. De afgelopen maanden zijn werkzaamheden aan de brug uitgevoerd. In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 februari wordt de brugklep getest.

Het verkeer wordt omgeleid via de A16 (Moerdijkbrug) of via de N57 (Haringvlietdam). Verkeer van en naar de Hoeksche Waard kan tijdens de afsluiting tolvrij door de Kiltunnel (N217). Houd rekening met extra reistijd. Kijk voor route-informatie op www.vananaarbeter.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel