National Geographic Channel filmt het Haringvliet

In de maand juli van 2018 bezoekt een camerateam van National Geographic Channel een aantal natuurgebieden van Natuurmonumenten in de monding van het Haringvliet. Het gaat om opnamen voor een serie die in 2019 wordt uitgezonden. De serie gaat over een 6-tal Europese natuurgebieden waar interessante ontwikkelingen plaatsvinden.

De Kier

Voor één van die Europese natuurgebieden viel de keuze op het Haringvliet. Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen vanaf 5 september 2018 gaf hierbij de doorslag. Boswachter Ted Sluijter begeleid namens Natuurmonumenten de opnamen. Op donderdag 5 juli begon het team al vóór 5 uur ’s ochtends bij de sternkolonie op de Scheelhoekeilanden. Ook de lepelaarkolonie in het Quackjeswater, de slikken van de Kwade Hoek en zeehonden staan op het programma. Het opnameteam is tot nu toe zeer tevreden over de locaties en gemaakte beelden. Uiteraard speelde het uitstekende weer daarbij een rol. Naar verwachting rond het team de eerste opnamen eind deze week af.

Droomfonds Haringvliet

Op 5 september, wanneer de Haringvlietsluizen echt op een kier gaan, komt het opnameteam terug om ook hier opnames van te maken. De afgelopen jaren is een samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming, Wereld Natuur Fonds en Ark Natuurontwikkeling actief bezig de natuur rond het Haringvliet voor te bereiden op De Kier. Zij worden hierbij gesteund door een bedrag van ruim 13 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij.