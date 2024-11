Natuurherstel op de Korte Nieuwendijk

De Korte Nieuwendijk is een dijk tussen Goedereede en Havenhoofd, op de Kop van Goeree. Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) en waterschap Hollandse Delta gaan er maandag 11 november 2024 de natuur herstellen.

De Korte Nieuwendijk bij Havenhoofd is al jaren niet onderhouden en staat vol met eentonige bomen en bramenstruiken. Dergelijke dijken kunnen echter heel bijzonder zijn voor de natuur vanwege hun warme en droge helling. Dat kan niet als een dijk is dichtgegroeid met bomen en struiken. Daarom gaan op maandag 11 november vijftien vrijwilligers van de vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) en medewerkers van waterschap Hollandse Delta een deel van de bomen kappen en struiken weghalen.

Hennie Wiersma-den Dulk, heemraad groen en biodiversiteit: "Veel dank aan deze vrijwilligers, want door dit onderhoud krijgen planten straks volop licht en zo kans om te groeien en krijgen we een meer bloemrijke dijk. Met als gevolg toename van biodiversiteit door het aantrekken van vlinders, hommels en andere insecten. De Korte Nieuwendijk wordt een mooie ecologische verbinding."

Is niets doen niet beter?

Nee, niets doen is niet beter voor de natuur, aldus het waterschap. De dijk is nu heel eentonig met veel bramenstruiken en bomen. Er groeien maar weinig andere soorten planten. Onderzoek van insectenkenniscentrum Stichting EIS, medegefinancierd door waterschap Hollandse Delta, toont aan dat dijken die niet worden gemaaid of begraasd de minste soorten insecten hebben. Maar extensief begraasde dijken hebben juist de hoogste natuurwaarden.

Er komt nu meer ruimte om de natuur in de toekomst beter te onderhouden door de dijk te maaien of door er jong vee te laten grazen. Omdat deze dijk geen waterkering is, kan dat ook! De Korte Nieuwendijk kan zo een belangrijk natuurgebied worden met meer biodiversiteit, onder meer voor bedreigde bij- en hommelsoorten.



