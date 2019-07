Natuurserie Best of Nature belicht kustlijn Goeree-Overflakkee

Vanaf donderdag 1 augustus 2019 zendt TV Rijnmond een nieuwe serie uit: Best of Nature. In de vierdelige serie komt het strandgebied van Westvoorne & Goeree-Overflakkee naar voren. De kustlijn wordt gezien als een van de mooiste en duurzaamste plekken ter wereld. In Best of Nature laat regisseur Dirk Beers zien waarom deze kust tot de uniekste streken ter wereld behoort.

Mooi, duurzaam en uniek

De kustlijn van Westvoorne & Goeree-Overflakkee valt jaar na jaar in de prijzen, zowel nationaal als internationaal. Op de ITB Beurs, ’s werelds grootste travel beurs in Berlijn, werd het Nederlands deltagebied begin dit jaar uitgeroepen tot beste duurzame natuurbestemming ter wereld, waarmee het Lake Tahoe in de VS en San Isla in Ecuador achter zich laat.

Persoonlijke betrokkenheid

In iedere aflevering komen twee hoofdpersonen aan het woord die de kijker meenemen langs de kustlijn en een bepaald aspect hiervan uitlichten. Op een sfeervolle manier vol prachtige omgevingsbeelden laten zij enerzijds zien wat dit gebied zo uniek maakt, anderzijds komt hun persoonlijke betrokkenheid met dit stukje natuur naar voren.

Volg het op TV Rijnmond

Vanaf donderdag 1 augustus is Best of Nature vier weken iedere donderdag om 17:15 uur te zien op TV Rijnmond. Kijk voor meer informatie op rijnmond.nl/bestofnature.