Negen brandweermannen ontvangen Koninklijke onderscheiding

Op vrijdagavond 24 januari 2020 ontvingen negen brandweermannen een Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Peter Feller in de brandweerkazerne van Goedereede.

De negen brandweermannen hebben zich gedurende lange tijd ingezet als vrijwillig brandweerman. Ieder van hen heeft zich minstens twintig jaar vrijwillig ingezet voor de brandweer. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het gaat om de volgende brandweermannen:

Korps Stellendam:

Niels Grootenboer

Jan-Willem Grootenboer

Hendri Polie

Korps Ouddorp:

Jan-Cees van der Klooster

Hans van der Klooster

Daniël Meijer

Korps Goedereede:

Mart van de Kreeke

Wim van der Laan

Klaas Roos

Door een wijziging in de regelgeving ontvangen brandweermensen alleen dit jaar nog een Koninklijke onderscheiding bij twintig jaar of langer bij de vrijwillige brandweer. Dat heeft de overheid bepaald. De wetgeving over de uitreiking van brandweeroorkondes (NVBR en OOV) blijft hetzelfde. Uiteraard kunnen brandweermensen in het vervolg wel in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding bij vrijwillige inzet voor de samenleving, zoals voor iedereen geldt.