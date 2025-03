Netwerk Waterpoort komt ten einde

De samenwerking binnen het netwerk Waterpoort is na 14 jaar gestopt. Dat heeft de gemeente op 5 maart 2025 schriftelijk laten weten aan de gemeenteraad. De Waterpoort samenwerking van provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant en andere overheden en belanghebbenden werd in 2010 gestart met als doel de kwaliteiten van het water in het Volkerak-Zoommeer te verbeteren en tegelijkertijd kansen voor natuur, landschap, waterkwaliteit, recreatie en economie te benutten.

Tijdens de vergadering van de Stuurgroep Waterpoort op 16 december 2024 is unaniem besloten om de samenwerking niet te verlengen. Ondanks de successen uit het verleden bleek uit een evaluatie in 2024 dat de samenwerking niet langer de gewenste impact heeft. Zo is de oorspronkelijke focus op watergerelateerde vraagstukken inmiddels beter opgepakt door andere samenwerkingsverbanden, als de Zuidwestelijke Delta. Ook is er een verminderd draagvlak, door minder inzet in het netwerk. Hierdoor is het aantal nieuwe initiatieven en de betrokkenheid verminderd. Tenslotte is voor veel betrokken partijen de balans tussen de gevraagde inspanningen en de gerealiseerde meerwaarde niet meer wenselijk.

Academy

De Waterpoort Academy was een centraal onderdeel van de samenwerking en werd geroemd vanwege haar bijdrage aan initiatieven en de verbinding tussen overheden en de samenleving. In 2024 bleek de ‘light-variant’ van de samenwerking, met een focus op de Academy, onvoldoende resultaat op te leveren.

Op 8 mei vindt er een slotdag plaats om Waterpoort op een memorabele manier af te ronden. “Waterpoort bracht mensen samen die anders niet samen waren gekomen. Waterpoort realiseerde doorbraken die anders niet waren gerealiseerd”, schrijven voorzitter Waterpoort stuurgroep Danny Dingemans en Waterpoort netwerkregisseur Thijs Witjes op de website. “Een memorabele afronding is wat Waterpoort na ruim 13 jaar meer dan waard is. Al lang vóór zijn komst werkten we in dit gebiedsnetwerk samen ‘in de geest van’ de omgevingswet. Daarmee was Waterpoort lang een inspirerende en innovatieve samenwerking.”

Community

Momenteel wordt de samenwerking binnen Waterpoort afgerond, met gebruik van de nog beschikbare regionale middelen. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de succesvolle onderdelen van Waterpoort op een passende manier kunnen worden voortgezet. Zo gaat de Waterpoort community verder. Zes gedreven professionals uit het gebied blijven elkaar opzoeken voor inspiratie, hulpvragen, mijlpalen, ondernemerschap, leerervaringen en gebiedsontwikkelingen. Hiermee zorgen zij voor een blijvende levende verbinding tussen de Waterpoort-gemeenten, Goeree-Overflakkee, Tholen, Steenbergen, Halderberge en Moerdijk.



Door Internetredactie Omroep Archipel