Netwerken rond cultuur: een middag vol inspiratie voor basisscholen





Op woensdag 25 maart 2026 kwamen cultuurcoördinatoren uit het basisonderwijs op Goeree-Overflakkee voor het eerst samen tijdens een netwerkbijeenkomst. Deze vond plaats in Het Diekhuus in Middelharnis en werd georganiseerd door de gemeente.

De bijeenkomst werd bijgewoond door 23 deelnemers van 20 scholen op het eiland. De middag stond in het teken van ontmoeten, kennis delen en samenwerken. De deelnemers kregen in Het Diekhuus nieuwe ideeën en praktische tips om cultuur een sterkere plek te geven op school. Zo waren er workshops over bewegen op muziek en theater. Ook was er uitleg over de combinatie van burgerschap en cultuureducatie.

Bovendien werd Marcella de Bruin van de Bosseschool in Middelharnis door wethouder Berend Jan Bruggeman in het zonnetje gezet. Zij kreeg het certificaat Intern Cultuurcoördinator uitgereikt en deelde haar ervaringen over hoe zij cultuuronderwijs vormgeeft op school.

Cultuur door KunstTaart

De netwerkbijeenkomst sluit aan bij KunstTaart. Dit is het cultuurprogramma voor de basisscholen van het eiland. Hiermee kunnen kinderen genieten van inspirerende lessen, creatieve workshops en culturele uitstapjes. Zo kunnen kinderen naar het Rijksmuseum in Amsterdam, zijn er gastlessen keramiek, workshops dans en lessen om zelf een animatiefilm te maken. Binnenkort kunnen scholen zich weer aanmelden via KunstTaart.nl voor een nieuw aanbod aan culturele activiteiten.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel