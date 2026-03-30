Opnieuw nachtelijke afsluitingen N215





Na maandenlang eraan te hebben gewerkt, is op maandagochtend 30 maart 2026 de verdiepte ligging bij Nieuwe-Tonge opengegaan voor het verkeer. Er wordt nog wel gewerkt aan de toe- en afrit aan de kant van de parallelweg. Ook is er op maandag 30 maart, dinsdag 31 maart en woensdag 1 april een nachtelijke afsluiting van 20:00 tot 05:00 uur.

Tijdens deze drie nachten worden er opstaande scheidsbanden geplaatst tussen de twee rijbanen, zoals ook onder het viaduct is gedaan. De weg is dan afgesloten tussen de N498 bij Oude-Tonge en rotonde De Tram bij Nieuwe-Tonge. Het verkeer wordt omgeleid via Stad aan ’t Haringvliet.

Verkeersinstructies

Omdat er de komende weken nog gewerkt wordt aan de toe- en afrit, geeft de BouwApp instructies over hoe het verkeer in deze periode kan rijden. Doorgaand verkeer tussen Oude-Tonge en Middelharnis rijdt via de verdiepte ligging. Langzaam verkeer (ook fietsers) kan de N215 oversteken bij de Oudelandsedijk, vanaf de parallelweg, over het viaduct.

Verkeer vanaf de Oudelandsedijk richting Middelharnis rijdt via de parallelweg tot rotonde De Tram en kan daar de N215 op. Verkeer vanuit Oude-Tonge naar de Oudelandsedijk kan er nog niet direct af. Dit verkeer rijdt tot rotonde De Tram en keert daar om. Vervolgens kan de afrit richting de dijk worden genomen. Ook staan er borden langs de weg met deze routes.

Door Internetredactie Omroep Archipel