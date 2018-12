Nieuw boothuis KNRM Ouddorp officieel geopend

Op zaterdag 8 december 2018 is het nieuwe drijvend boothuis van KNRM Ouddorp officieel geopend. Het boothuis is bekostigd door Stichting Helden der Zee-Fonds Dorus Rijkers. Dit fonds steunt de KNRM al jaren, waardoor de KNRM in staat was om een drijvend boothuis te laten bouwen dat door zijn zwarte uiterlijk beter past in de omgeving.

Er was een speciale rol weggelegd voor mevrouw Berkhoff-Cloeck, zij deed de naamgeving van het boothuis: “Hendrika Pieternella”. Deze naam prijkte eerder op een reddingboot, maar door verhuizing en omdopen verdween die naam. Destijds is afgesproken dat “Hendrika Pieternella” op een ander object van de KNRM weer zou worden vermeld. En dat is dit drijvende boothuis geworden.

Het boothuis heeft naast een stalling voor de reddingboot “Griend” een bemanningsverblijf, een pakkenruimte en voldoende bergruimte. Vanwege het hoge zoutgehalte op de Grevelingen is gekozen voor een betonnen bak als fundering die onderhoudsvriendelijker is, waarop het boothuis verder is gebouwd. De vrijwillige bemanning heeft zich, naast de drukke periode tijdens de zomermaanden, ook ingezet om zelf het drijvende gebouw af te timmeren en af te werken.

Het voormalige boothuis van KNRM Ouddorp dat in de Grevelingen lag is inmiddels verhuisd naar KNRM Stellendam in de Binnenhaven aan het Haringvliet. Daar is het geschikt gemaakt voor de stalling van de grotere Nikolaas-klasse reddingboot “Valerie Struis”.

Het Ouddorpse reddingstation is opgericht in 1869, en bestaat dus bijna 150 jaar. Dit station wordt bemand door meer dan 25 vrijwilligers die 24 uur per dag en onder alle (weers)omstandigheden klaar staan om uit te varen als er iemand in nood is. Met gemiddeld 100 acties per jaar behoort KNRM Ouddorp tot één van de drukste reddingsstations binnen de KNRM.