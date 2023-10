Nieuw: FlakkeeNieuws nu beschikbaar op WhatsApp Kanaal

Ontvang nu het laatste nieuws van FlakkeeNieuws via ons gloednieuwe WhatsApp Kanaal. Meld je gratis aan en blijf op de hoogte van het belangrijkste nieuws en handige tips.

WhatsApp Kanaal is een recente toevoeging aan de populaire berichtendienst en is nu beschikbaar in Nederland. Je vindt ons kanaal onder het tabblad Updates in de app. Met Kanaal kunnen we updates, variërend van tekstberichten tot video's, afbeeldingen, documenten en polls, direct naar onze volgers sturen.

Klik hier voor het FlakkeeNieuws Kanaal op WhatsApp.

Onze Kanaalmeldingen zijn standaard ingesteld op stil. Je hebt zelf de controle om op de hoogte te blijven van updates van ons kanaal. Klik op het belletje rechtsboven in ons kanaal om je voorkeuren in te stellen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws