Nieuw leven Oude Raadhuis Middelharnis

Na een flinke opknapbeurt is het Oude Raadhuis in Middelharnis weer volop in gebruik. Zowel de werkruimten als de vernieuwde raadzaal zorgen voor een nieuw impuls van het karakteristieke gebouw.

Innovatief Business Centre Goeree-Overflakkee

In het vernieuwde gedeelte van het statige pand, dat in beheer is bij de gemeente Goeree-Overflakkee, bevindt zich nu het Innovatief Business Centre Goeree-Overflakkee. In de ruimten zijn werkplekken gecreëerd waar collega's van de programma's Smart Water, Energy Island, Eilandmarketing en Paulina.nu elkaar treffen.

Open huis goed bezocht

Op vrijdag 16 juni 2017 was het open huis in het Oude Raadhuis, waar veel belangstelling voor was. Diverse inwoners gaven gehoor aan de uitnodiging om een kijkje te komen nemen. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief.

Eerste huwelijk in vernieuwde raadzaal

De raadzaal onderging ook een metamorfose. Door de eigentijdse inrichting veranderde de ruimte in een sfeervolle ambiance, die volledig past bij de stijl van het gebouw. Het eerste huwelijk dat is voltrokken in de vernieuwde raadzaal was afgelopen vrijdag, van Patrick Munter en Thirza van der Graaff. De reactie van het kersverse bruidspaar: "De combinatie van oude elementen met de nieuwe meubels geeft een ouderwetse look in een nieuw jasje. Erg leuk om het eerste bruidspaar te zijn in deze vernieuwde zaal. Het ziet er prachtig uit!".