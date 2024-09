Nieuw: NOS Journaal in Makkelijke Taal bij Omroep Archipel

Omroep Archipel introduceert op televisie een nieuwe manier om op de hoogte te blijven van het landelijke nieuws. Vanaf heden zal het NOS Journaal in Makkelijke Taal dagelijks te zien zijn op de TV-zender van Omroep Archipel. Dit journaal is speciaal gemaakt voor mensen die moeite hebben met het volgen van het reguliere nieuws. Het journaal is rustiger en bevat meer uitleg, zodat het toegankelijk is voor iedereen.

Uitzendtijden:

Omroep Archipel zendt het Journaal in Makkelijke Taal uit om 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, en 23:00 uur, met uitzondering van maandag, wanneer de uitzendingen van 19:00 en 20:00 uur vervallen.

Doelgroep

Het journaal richt zich vooral op mensen die de Nederlandse taal minder goed beheersen of moeite hebben met lezen en schrijven. In Nederland zijn er naar schatting 2,5 miljoen mensen die tot deze doelgroep behoren. Dit nieuwe journaal biedt hen de mogelijkheid om het nieuws op een begrijpelijke manier te volgen.

Het NOS Journaal in Makkelijke Taal is een vervolg op het eerder gelanceerde NOS Nieuws van de Week, dat al sinds 2021 bestaat. De presentatoren zorgen voor duidelijke uitleg en een rustig tempo, met extra aandacht voor visuele ondersteuning.

Het journaal is elke werkdag om 17:00 uur te zien op NPO 1 en daarna dus vanaf 19:00 uur op Omroep Archipel.



Door Internetredactie Omroep Archipel