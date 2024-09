Nieuw restaurant geopend in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Wat ruim 2 jaar geleden startte met het idee om de keuken te vernieuwen, werd 19 september 2024 bekroond met de opening van een prachtig nieuw restaurant voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Onder grote belangstelling van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers werd het nieuwe restaurant geopend en de naam onthuld: Bij Paulina.

Restaurant Bij Paulina

De naam van het restaurant verwijst naar Paulina van Weel, één van de grondleggers van het ziekenhuis. Jeroen Schrijver, manager Facilitaire Dienst: ”Met elkaar hebben we een modern en gezellig restaurant neergezet met een volledig nieuwe keuken. En wat heel bijzonder is, is dat we als ziekenhuis met echte koks werken die het eten vers bereiden. Er is door heel veel mensen een bijdrage geleverd aan de realisatie van dit mooie project. Van diëtisten tot technische dienst en vrijwilligers, iedereen heeft vanuit zijn eigen expertise bijgedragen. Met uiteraard een speciale rol voor de medewerkers van team Eten & drinken. Met elkaar zijn we van dromen, naar durven, naar doen gegaan. Het eindresultaat mag er zijn! Een gezellige, knusse plek waar iedereen welkom is. Een fijne ontmoetingsplek voor bezoekers, patiënten en medewerkers.”

Smaakmakers

Het vernieuwde restaurant maakt deel uit van de visie op eten en drinken die CuraMare hanteert. Al enige tijd werkt CuraMare met het concept Smaakmakers, waarbij verse, seizoensgebonden en lokale producten de basis zijn. Goed, gezond en lekker eten is immers een essentieel onderdeel van goede zorg en levert een bijdrage aan herstel én preventie, ook voor onze medewerkers. Vanuit deze visie is naast het restaurant ook de centrale keuken volledig gerenoveerd en zijn de afdelingskeukens van het ziekenhuis vernieuwd. Van hieruit wordt een compleet nieuw voedingsconcept aangeboden aan de patiënten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Jeroen Schrijver: “Vandaag vieren we een feestje, maar morgen gaan we weer verder met het perfectioneren van onze dienstverlening!”



Door Internetredactie Omroep Archipel