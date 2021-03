Nieuw Vrouw en Kind Centrum in ziekenhuis Dirksland

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland heeft een nieuw Vrouw & Kind Centrum met onder andere een volledig vernieuwde kinderafdeling en kraamsuites. In dit bijzondere centrum is alle medische zorg voor vrouwen en kinderen verenigd: gynaecologie, verloskunde en kindergeneeskunde zijn dichtbij elkaar gebracht. Het centrum levert zorg voor vrouwen, zwangere vrouwen, kraamvrouwen, pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar.

Gezinsgerichte zorg

Vanuit de visie en de kernwaarden biedt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gezinsgerichte zorg; het zoveel mogelijk bij elkaar houden van een gezin. De hechting tussen moeder en kind, en partner en kind, begint vanaf de geboorte. Door gezinsgerichte zorg is het mogelijk om moeder, partner en kind bij elkaar op één kamer te plaatsen. Ook voor ouders van zieke pasgeborenen komen er steeds meer mogelijkheden om bij het kind te verblijven. De zorg wordt geleverd door een multifunctioneel team van gespecialiseerde medewerkers, zoals kinder-, obstetrie en gynaecologieverpleegkundigen, verloskundigen, kinderartsen en gynaecologen. De patiënt staat altijd centraal. Binnen het Vrouw & Kind Centrum werken de volgende afdelingen nauw met elkaar samen:

Kinderafdeling

Geboortecentrum

Gynaecologie

Verloskunde

Polikliniek kindergeneeskunde

Polikliniek gynaecologie en verloskunde

Mariska Shekary, medisch lid van de Raad van Bestuur van CuraMare vertelt: “Gezinsgerichte zorg is een wijze van zorgverlening die past binnen het huidige tijdsbeeld. Het gezin speelt hierbij een centrale rol. De moeder en haar gezin worden als een eenheid gezien. De (aanstaande) moeder en haar partner worden vanaf de opname actief betrokken in de zorg en bij de keuzes en beslissingen die hierbij komen kijken. Het centrum is zo ontworpen dat moeder, partner en kind tijdens hun verblijf zo veel mogelijk bij elkaar kunnen blijven. Op de kraamsuites kan bijvoorbeeld de partner bij moeder en kind op de kamer blijven slapen. Op de kinderafdeling is er in de suite ook een bed voor één van de ouders.”

Vernieuwde kinderafdeling

De kinderafdeling van het ziekenhuis onderging afgelopen jaar een grote renovatie. De kamers zijn volledig vernieuwd en bieden niet alleen plaats aan het kind, maar ook aan één van de ouders. Een ziekenhuisopname is al ingrijpend genoeg voor een gezin, we vinden het daarom enorm belangrijk om hen zoveel mogelijk samen te laten zijn. Er is ook een speelkamer en ontmoetingsruimte aanwezig, waar jong en oud even kan ontspannen. Via deze ruimte heeft men ook toegang tot de ruime binnenplaats met tuin, speeltoestellen en diverse zitmogelijkheden. Op deze manier is het voor ouders mogelijk om ook contact te leggen met andere ouders en hun verhalen te delen als zij daar behoefte aan hebben.

Luxe kraamsuites

In de kraamsuites staat een slaapbank voor de partner, zodat deze tijdens lange bevallingen of wanneer de baby er eenmaal is, kan blijven slapen. De suite heeft een ruime privébadkamer en een keukentje. Wanneer een pasgeboren baby extra hulp nodig heeft is er extra apparatuur aanwezig, waardoor het kindje niet meer van de kamer af hoeft en de moeder kan zien wat er gebeurt. Ook zijn er op een aantal kraamsuites aansluitingen gemaakt voor een couveuse. Op die manier kunnen de kwetsbare baby’s bij hun moeder op de kamer blijven in plaats van te verhuizen naar een grote couveuseruimte. Zo'n aparte couveuseruimte is er nog wel, want sommige zeer kwetsbare baby's hebben extra zorg en toezicht nodig.

Coöperatie Geboortezorg Zuid aan Zee

Als netwerkzorgorganisatie wil Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis door de sterke binding met andere zorgverleners een bijdrage leveren aan goede zorg aan de inwoners van Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland. Een mooi voorbeeld hiervan is dat het ziekenhuis met de geboortezorg in een coöperatie werkt. Geboortezorg Zuid aan Zee is een unieke samenwerking tussen het geboortecentrum van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, gynaecologen van het ziekenhuis, verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties op Goeree-Overflakkee, Voorne-putten en Schouwen-Duiveland. Het doel is zwangere vrouwen en hun baby de beste zorg geven.

Onderscheidingen

Het Moeder en Kind Centrum heeft van de Stichting Kind en Ziekenhuis een bronzen Smiley ontvangen, het kwaliteitskeurmerk voor kindvriendelijke zorg. Deze landelijke stichting kent Smileys toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun kindgerichte voorzieningen. De kraam- en kinderafdeling zijn door WHO / UNICEF gecertificeerd als Baby Friendly Hospital en voeren het WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat. Dit betekent dat de kraamafdeling, verloskamers, kinderafdeling en neonatologie allemaal voldoen aan hoge internationale eisen die aan borstvoedingszorg worden gesteld.

Binnenkijken en meer informatie over het Moeder & Kind Centrum?

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, gaan de informatieavonden de komende tijd nog niet door. Om toch een inkijkje te geven, neemt verpleegkundige Rose-Lynn de kijker tijdens een virtuele tour mee door het Vrouw & Kind Centrum. De virtuele tour is te vinden op de website en social media kanalen van het ziekenhuis.