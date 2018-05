Nieuwe aanlegsteiger voor pleziervaart op Tiengemeten

Sinds kort kun je weer met een eigen boot aanmeren op Tiengemeten. Het oude handelshaventje op de westkant van het eiland is uitgebaggerd en voorzien van een mooie, 84 meter lange aanlegsteiger. De diepgang is officieel 1,50 meter. Let er wel op dat je enkel voor dagrecreatie kunt aanmeren. Bezoek je het eiland vanaf het water, dan kun je de boot aanmeren aan de nieuwe recreatiesteiger. Vanaf hier brengt een wandeling van ongeveer 4 kilometer je bij het bezoekerscentrum of het pannenkoekenhuis. Het eiland biedt veel moois tijdens deze wandelingen, sta daarom gerust regelmatig even stil om van het weidse uitzicht te genieten en vogels te kijken. Tweeten

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

