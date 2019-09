Nieuwe ambulancepost geopend in Nieuwe-Tonge

Vrijdagochtend 30 augustus 2019 is de nieuwe ambulancepost in Nieuwe-Tonge feestelijk geopend. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, Arjen Littooij, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Arie Wijten, directeur AZRR openden samen de nieuwe post.

Deze nieuwe locatie aan de Molendijk vervangt de oude locatie die in de brandweerkazerne in Oude-Tonge was gevestigd. De VRR wil graag dat het ambulancepersoneel trots kan zijn op hun posten en duidelijk laten zien dat ze er zijn. Dat kon in Oude-Tonge niet, op deze nieuwe prominente plek in ieder geval wel.