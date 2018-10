Nieuwe bestuursleden voor Oranjevereniging Dirksland

Op de algemene ledenvergadering maandag 24 september 2018 bij restaurant 't Anker in Dirksland zwaaide het bestuur van de Oranjevereniging Dirksland af. Afgelopen jaar gaf het bestuur aan te willen stoppen en dat het tijd was op zoek te gaan naar een nieuw, fris team. En dat is gevonden. In de algemene ledenvergadering werd officieel besloten dat dit nieuwe team de taak van bestuur op zich gaat nemen.

Wel zal het oude bestuur klaar staan voor vragen en hulp. Zij hebben de vereniging altijd met ontzettend veel toewijding en plezier gerund maar aan alles komt een eind. Langs deze weg bedanken zij iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet en die dit hopelijk blijft doen. Of het nu de mensen zijn die ieder jaar weer de lampjes ophangen en opruimen, helpen of zingen bij de aubade, de contributie innen etcetera... Dankzij al deze vrijwilligers is Koningsdag altijd weer een enorm succes, en natuurlijk niet te vergeten alle sponsoren en leden die dit alles mede mogelijk maken. Het bestuur is blij dat Dirksland zoveel vrijwilligers en leden heeft die altijd klaar staan voor de vereniging. De bestuursleden kijken dan ook erg uit naar nieuwe ontwikkelingen om de leden en vrijwilligers er nog meer bij te betrekken. Zij horen graag van u wat ze kunnen vernieuwen of verbeteren, zodat er samen weer een fantastisch oranjejaar van gemaakt kan worden. Ideeën, tips en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar ovdirksland@gmail.com.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Wilbert Mackloet, voorzitter - Ellen van Doorn, penningmeester - Nicole Arensman, secretaris - Matthias van Brussel, sponsorcommissie - Robbert Jan van Dam, marktmeester - Wendy van Dijk, activiteitencommissie - Sjaak Langeweg, algemeen bestuurslid en Arco Hoekman, algemeen bestuurslid. Aanmelden als nieuw lid kan bij: ovdirkslandsecretaris@gmail.com.

Voor meer informatie over de vereniging kunt u terecht op de website: www.ovdirksland.nl en op Facebook.