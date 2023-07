Nieuwe brugklep Haringvlietbrug succesvol ingehesen

Maandag 3 juli 2023 vond er een indrukwekkende prestatie plaats toen de nieuwe brugklep van de Haringvlietbrug met succes werd ingehesen. Ondanks de uitdagende weersomstandigheden, met harde wind, slaagde het team erin om de hijsklus tot een goed einde te brengen. Met behulp van de drijvende hijsbokken Matador 1, 2 en 3 werd de 2 miljoen kilo wegende brugklep nauwkeurig op zijn plek geplaatst.

Het inhijsen van de brugklep was niet alleen indrukwekkend vanwege het enorme gewicht, maar ook vanwege de precisie die vereist was. De klep moest tot op de millimeter nauwkeurig over de tandbaan worden gepositioneerd. Dit vereiste uiterste concentratie en vakmanschap van het hijs- en installatieteam.

Nu de brugklep op zijn plaats ligt, zal het volgende stadium van het project van start gaan. Het team zal zich richten op het dichtmaken van het dak van de basculekelder, het stellen van de brugklep en het aansluiten van de technische installaties.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws