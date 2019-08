Nieuwe chipreader voor A Seal Stellendam

Eind juli 2019 werd door een vertegenwoordiging van Frisia Rondvaarten een nieuwe chipreader voor zeehondenopvang A Seal Stellendam overhandigd aan de dierenarts van A Seal, Machteld Geut.

"Al een tijdje staat de aanschaf van een professionele chipreader op ons wensenlijstje, maar de kosten voor een dergelijk apparaat zijn aanzienlijk. We zijn blij met de donatie van Frisia Rondvaarten, die de aanschaf nu voor A Seal mogelijk maakt", aldus Machteld Geut. "Met de chipreader kunnen wij dieren die bij ons binnenkomen direct controleren op de aanwezigheid van een eerder aangebrachte chip. Zo kunnen we zien of het dier wellicht eerder in een andere opvang is opgevangen en hebben we de mogelijkheid om hun dossier op te vragen. De chipreader die we van Frisia hebben gekregen is in staat alle internationale chips te lezen en bovendien kan hij vanaf een vrij grote afstand aflezen. Dit is fijn vanwege de dikke speklaag van de zeehonden, die soms maakt dat de chip dieper ligt dan bij normale huisdieren, maar ook wanneer een dier wild is en je niet veel contact kan maken."

Frisia Rondvaarten is zeer begaan met zeehonden en met de opvang in Stellendam. "Wij varen het hele jaar rond met twee schepen op de Oosterschelde en organiseren zeehondensafari’s. Mensen kunnen de dieren van dichtbij in het wild zien liggen op de droogvallende zandplaten in de Oosterschelde. Wij vinden het belangrijk om mensen over deze dieren te vertellen en ook over wat er met zieke of gewonde zeehonden gebeurt", vertelt Coby Hoogstad, mede-eigenaar van Frisia Rondvaarten. "Op onze tochten vertelt gids Theo van Dijk over de Oosterschelde en de dieren die daarin leven zoals, de zeehonden en de bruinvissen. En hij vertelt over de zeehondenopvang in Stellendam en het werk wat ze daar met de dieren doen. Onze gasten kunnen geld doneren op onze schepen en de opbrengst gaat naar A Seal Stellendam. We hebben al een aantal zeehonden kunnen adopteren met de opbrengsten, maar nu kunnen wij A Seal ook helpen bij de aanschaf van de chipreader."