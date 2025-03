Nieuwe dirigent voor mannenkoor Door Eendracht Verbonden

Flip Markwat wordt de nieuwe dirigent van het Chr. Mannenkoor "Door Eendracht Verbonden" uit Stellendam. In 2025, het jaar dat het koor 35 jaar bestaat, gaat Flip het dirigeerstokje overnemen van Corné de Geus. Flip heeft zich uitgesproken om zich, naast de muzikale aspecten, ook te willen inzetten voor groei en verjonging van het koor.

De eerste stap is al gezet, hijzelf is pas 33 jaar. Hij hoopt, net als het bestuur en de leden van het koor, dat (jonge) mannen de stap willen nemen om eens bij het koor te komen luisteren, of een avondje op proef te komen meezingen. Iedere woensdagavond, m.u.v. de eerste woensdag van de maand, repeteert het koor van 19:30 tot 21:30 uur in de Beth-El kerk aan de Voorstraat 108 in Stellendam.

Flip Markwat werd in 1992 geboren te Nieuwdorp (ZLD). Op 14-jarige leeftijd kreeg hij interesse in het orgelspelen. Hij is toen lessen gaan volgen bij mevr. Margreeth Chr. de Jong in de Nieuwe Kerk te Middelburg. In november 2009 heeft Flip meegedaan aan een concours voor jonge pianisten, hierbij won hij de finale terwijl hij nog nooit pianolessen had gevolgd. Door de winst mocht Flip een jaar lang gratis een pianostudie volgen bij het Muziekinstituut Mingelen. Deze pianostudie beviel hem zo goed dat hij gestopt is met zijn orgellessen en aan het muziekinstituut verder is gaan studeren.

In Januari 2011 heeft hij zijn eerste concert gegeven samen met pianist Jan Vayne. Hierna hebben zij meerdere concerten samen gegeven en treden nog steeds samen op.

In 2012 won Flip Markwat het Interclassic music concours voor het instrument piano met lovende commentaren. Na zijn pianostudie is Flip zich gaan richten op dirigeren en heeft hier ook verschillende cursussen voor gevolgd. Op dit moment is Flip dirigent van I.K.K. Rejoice te Zuidland en is hij een nieuw jongerenkoor aan het starten in de ontmoetingskerk te Middelburg.

Flip is verbonden als organist aan de Hervormde kerk in Yerseke, de Hervormde kerk in Zuidland en de Hervormde kerk in Goes.



