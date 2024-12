Nieuwe duurzame tuin voor RGO College

Een nieuwe tuin voor het RGO College. De school heeft de laatste maanden een metamorfose ondergaan om duurzamer te worden. Vergroenen van het schoolplein maakte deel uit van het project. Leden van het Ecoteam van de school, bestaande uit leerlingen en personeel, hebben de tuin zelf ontworpen, rekening houdend met de wensen van de gebruikers.

Eco-schools is een landelijke organisatie die probeert met de scholen en de leerlingen de gemeenschap te verduurzamen. Op het RGO College heeft het Ecoteam ook gezorgd dat er prullenbakken komen om afval in te scheiden, en dat er in lessen meer aandacht komt voor duurzaamheid, met gastlessen of opdrachten.

Bankjes

Het schoolplein bestond eerst uit heel veel stoeptegels. Het Ecoteam heeft samengewerkt met een landschapsarchitect om een tuin voor iedereen te ontwerpen. Daarvoor is ook een enquête uitgestuurd. De leerlingen wilden vooral lekker veel zitruimte, dus er zijn bankjes en muurtjes gekomen om op te zitten. Ook zijn er een proeftuin met eetbare planten en een insectentuin die bijen en vlinders aantrekt aangelegd. In het voorjaar worden er op het schoolplein nog vogelhuisjes opgehangen.

In de voortuin van de school waren al eerder een heuvel met stenen tribune en meer groen geplaatst. Ook staat er een gestekte boom van de wilg die bij de oude HBS staat. Er zijn nog meer ideeën, zoals het vergroenen van het dak.

De leerlingen van het Ecoteam doen dit vrijwillig uit interesse voor duurzaamheid en planten. De school geeft ze na afloop een certificaat, voor eventuele vervolgstudies.



Door Internetredactie Omroep Archipel