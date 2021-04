Nieuwe gedenksteen voor de sluis bij Battenoord

Donderdag 15 april 2021 hebben wethouder Daan Markwat van Goeree-Overflakkee en dijkgraaf Jan Bonjer een replica onthuld van de gedenksteen in de sluis bij Battenoord. Precies 200 jaar geleden, op 15 april 1821, werd de sluis in gebruik genomen voor het regelen van de waterhuishouding in polder Battenoord.

Tijdens de Watersnoodramp van 1953 zijn de haven van Battenoord en het buurtschap ernstig getroffen. Ook de steen raakte beschadigd. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden is de gedenksteen samen met andere gedenkstenen in een monument geplaatst bij ’t Sas van Dirksland.

De originele steen heeft de tand des tijds niet goed doorstaan. De steen is gebroken en de tekst is slecht leesbaar. Dit maakt het terugplaatsen van het origineel op de oorspronkelijke plaats onmogelijk.

Replica

De dorpsraad ‘Nieuwe-Tonge in Bloei!’ heeft daarom een replica van de gedenksteen laten maken. Deze is teruggeplaatst in het dijktalud naast de sluis. Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta hebben hieraan financieel meegewerkt.

De nieuwe steen is gemaakt van Belgisch hardsteen met verheven tekst en heeft een afmeting van ruim één vierkante meter. Onder de originele tekst staat dat de replica op 15 april 2021 is geplaatst. Er was voldoende ruimte voor het toevoegen van deze tekst, omdat de oude steen een brede onderrand heeft.

Op de oorspronkelijk steen waren enkele namen verkeerd gespeld of letters vergeten, wist Dorpsraadlid Dick Jonker. Deze fouten zijn op de nieuwe steen verbeterd.

Als aandenken gaf wethouder Markwat de originele bouwtekening van de sluis aan dijkgraaf Bonjer. Een deel van de eikenhouten bodem die daarop is ingetekend, is nog steeds intact.

De dorpsraad heeft meerdere projecten rondom het Haventje van Battenoord op zijn naam. Zoals de aanleg van een natuurpad met uitkijktoren en het project 'Ooggetuigen van de Watersnoodramp 1953'. Op dit moment onderzoekt de dorpsraad of het weeghuisje dat vroeger bij de haven stond, kan terugkomen.