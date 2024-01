Nieuwe keuken en restaurant Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis neemt lekker en gezond eten en drinken een prominente plaats in. Voeding speelt een belangrijke rol op het gebied van welzijn voor patiënten, bezoekers én medewerkers. Het ziekenhuis gaat de keuken, alle afdelingskeukens en het restaurant verbouwen. Op woensdag 24 januari 2024 hebben Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en leveranciers Hofland grootkeuken & maaltijdtransport uit Ridderkerk en Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland de samenwerking voor dit project getekend.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onderscheidt zich door vers te koken met lokale - en seizoensproducten. Jeroen Schrijver, manager Facilitaire Dienst: “Onze nieuwe visie ‘Smaakmakers’ draait om verse maaltijden, deskundigheid, een fijne omgeving en keuzevrijheid: wat, waar, wanneer, hoe vaak en met wie je wil eten, dat kies je zelf. We zijn als ziekenhuis aangesloten bij het initiatief ’Goede zorg proef je’. Door te werken aan het aanbod en de presentatie van gezonde en duurzame producten in ons ziekenhuis, wordt dat de makkelijke keuze.”

De vernieuwde keuken biedt straks meer en andere bereidingsmogelijkheden. Daardoor zijn de maaltijden nog verser en wordt er minder verspild. Patiënten kunnen tot kort voor de maaltijd kiezen waar zij trek in hebben en er zijn meer en gezondere keuzes, ook voor bezoekers en medewerkers. Het restaurant wordt een fijne plek om te eten, drinken, ontspannen, werken en ontmoeten.

“Dit project is een mooie samenwerking tussen verschillende afdelingen en een belangrijke investering in de toekomst op het gebied van Eten & Drinken.” sluit Jeroen af. “Tijdens de verbouwing blijft het ziekenhuis warme maaltijden serveren voor patiënten. Dit gebeurt vanuit een tijdelijke keuken. Voor bezoekers en medewerkers zijn diverse verse broodjes beschikbaar in het restaurant en/of de centrale hal.”



Door Internetredactie Omroep Archipel