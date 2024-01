Nieuwe naam ontwikkelbedrijf GOwerkt

GOwerkt is de nieuwe naam van het ontwikkelbedrijf van gemeente Goeree-Overflakkee. Wethouder Berend Jan Bruggeman van Sociaal domein en Arbeidsmarkt hief maandagochtend 8 januari 2024 de vlag met het nieuwe logo.

GOwerkt, de nieuwe naam van Webego BV, is een onderdeel van team Passend Werk en Inkomen van gemeente Goeree-Overflakkee. Het helpt mensen met het vinden van een passende baan en begeleiding. De begeleiding is er voor de kandidaten, maar ook voor de ondernemers die hen de kansen bieden. Samen worden stappen gezet richting vast werk, waardoor kandidaten ook financieel niet of minder afhankelijk worden van de gemeente. GOwerkt is actief op het hele eiland maar ook daarbuiten, vanuit samenwerking met collega-leerwerkbedrijven.

GOwerkt heeft teams in verschillende richtingen. Zo is er een techniekteam, dat artikelen vervaardigt, repareert of inpakt en een schoonmaak- en facilitair team, dat onder andere op scholen werkt. Er zijn medewerkers groenvoorziening, die samen met de buitendienst van de gemeente voor een schoon en groen eiland zorgen en een strandteam, dat in de zomermaanden helpt op de parkeerplaatsen en bij de sanitaire voorzieningen.

GOwerkt zet in op ontwikkeltrajecten op maat samen met ondernemers en onderwijsinstellingen. Daarbij wordt goed gekeken naar waar de behoefte is. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld een Mbo-niveau 1 leerlijn gestart om mensen op te leiden tot groepshulp in de kinderopvang.



