Nieuwe prikpost geopend in Huisartsenpraktijk Dirksland

Vanaf 1 oktober 2025 is er een nieuwe prikpost van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gevestigd in de Huisartsenpraktijk Dirksland. Hiermee wordt het voor inwoners van Dirksland en omgeving mogelijk om doordeweeks dichter bij huis bloed te laten prikken.

De prikpost is op werkdagen geopend met wisselende openingstijden: op maandag en vrijdag van 08:00 tot 10:00 uur, op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur en op woensdag en donderdag van 13:00 tot 14:30 uur.

Patiënten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis profiteren van een automatische koppeling met hun patiëntendossier, waardoor onderzoeksresultaten direct beschikbaar zijn voor de behandelend arts. Met de opening van deze locatie wil het ziekenhuis de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg in de regio verder verbeteren.

Meer informatie is te vinden op: dirksland.praktijkinfo.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel