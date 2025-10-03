 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Nieuwe prikpost geopend in Huisartsenpraktijk Dirksland

Foto

Vanaf 1 oktober 2025 is er een nieuwe prikpost van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gevestigd in de Huisartsenpraktijk Dirksland. Hiermee wordt het voor inwoners van Dirksland en omgeving mogelijk om doordeweeks dichter bij huis bloed te laten prikken.

De prikpost is op werkdagen geopend met wisselende openingstijden: op maandag en vrijdag van 08:00 tot 10:00 uur, op dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur en op woensdag en donderdag van 13:00 tot 14:30 uur.

Patiënten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis profiteren van een automatische koppeling met hun patiëntendossier, waardoor onderzoeksresultaten direct beschikbaar zijn voor de behandelend arts. Met de opening van deze locatie wil het ziekenhuis de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg in de regio verder verbeteren.

Meer informatie is te vinden op: dirksland.praktijkinfo.nl.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.

Vrijdag 3 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Het waterschap verlaagt waterpeil van het Zuiderdiep
Foto
Kinderen leren veilig zeezwemmen bij geslaagde pilot in Ouddorp
Foto
Haringvlietweg drie weken afgesloten
Foto
Maaltijdbezorger op de fiets gewond na aanrijding
Foto
Wegafsluiting Oudelandsedijk vanwege asfaltonderhoud
Foto
Brommobiel populairst in gemeente Goeree-Overflakkee
Foto
Koninklijke onderscheiding voor Adrie Rottier-Buskoop
Foto
Oproep: Getuigen gezocht voor onderzoek naar onveilige plekken
Foto
Ondernemers gezocht voor Techniek Tastbaar evenement
Foto
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis digitaliseert poliklinieken