Nieuwe radioserie: dorpsraden vertellen hun verhaal

Het radioprogramma Op de Hoagte is gestart met een nieuwe serie uitzendingen waarin de dorpsraden van Goeree-Overflakkee centraal staan. In de komende afleveringen schuiven vertegenwoordigers van een dorpsraad aan om te vertellen over hun werkzaamheden, activiteiten en de thema’s die in hun dorp spelen. Op woensdag 24 september 2025 was het de beurt aan John Ravenhorst en Corne Hollaar van de dorpsraad Sommelsdijk.

Beluister hier de audio.

Door Redactie Op de Hoagte

In Sommelsdijk gebeurt niets zomaar. Achter de vele activiteiten, markten en ontmoetingsmomenten in het dorp staat een hechte groep vrijwilligers: de Dorpsraad Sommelsdijk.

Brug tussen dorp en gemeente

De dorpsraad vormt al jaren een belangrijke schakel tussen bewoners en de gemeente Goeree-Overflakkee. Veiligheid in het verkeer, leefbaarheid in de straten en de stem van inwoners krijgen er volop aandacht. “We staan dicht bij de mensen, en dat is ook nodig,” vertellen de bestuursleden. “Want juist in een dorp als Sommelsdijk zie je dat kleine dingen grote invloed hebben op het dagelijkse leven.”

Activiteiten voor jong en oud

Wat de dorpsraad vooral zichtbaar maakt, zijn de vele activiteiten die zij organiseren of ondersteunen. Voor ouderen staat er dit najaar weer een speciale avond op de planning: een maaltijd, gezelligheid en spelletjes zorgen dan voor ontmoeting en verbinding. Voor de jeugd wordt onder andere de avondvierdaagse samen met Hart van Goeree georganiseerd. Die groeit ieder jaar: van 120 deelnemers in het eerste jaar naar ruim 500 inmiddels.

Daarnaast zijn er de bekende voorjaars- en najaarsmarkten in de Voorstraat. Speciaal voor werkende ouders loopt de najaarsmarkt door tot in de avond, zodat iedereen de kans krijgt langs te komen. Ook de Hollebolledag, samen met het Streekmuseum en Hart van Goeree, is een jaarlijks hoogtepunt dat bezoekers van het hele eiland trekt.

Een bijzonder succes was dit jaar de terugkeer van het huttendorp, voor het eerst in 35 jaar. Verwacht werd dat er zo’n 60 tot 80 kinderen zouden meedoen, maar het werden er meer dan 160. “En dan heb je de ouders er nog bij,” klinkt het lachend. “Sommigen timmerden nog harder dan hun kinderen. Er stonden complete villa’s en tuinhuizen. Fantastisch om te zien.”

Ook de dodenherdenking krijgt vanuit de dorpsraad aandacht. In samenwerking met Hart van Goeree wordt deze jaarlijks afwisselend in Middelharnis en Sommelsdijk georganiseerd. De laatste edities werden druk bezocht en zeer gewaardeerd.

Samen organiseren, samen dragen

Al die activiteiten vragen niet alleen veel inzet, maar ook geld en organisatiekracht. Een evenement als de Hollebolledag kost bijvoorbeeld al gauw zo’n 20.000 euro. Subsidies van de gemeente en bijdragen van partners helpen, maar de dorpsraad moet ook zelf actief op zoek naar sponsors en creatieve oplossingen. Daar komt nog bij dat veiligheidseisen steeds strenger worden: beveiliging, vergunningen en verkeersregelaars maken de organisatie complexer en duurder.

Toch overheerst trots en doorzettingsvermogen. “We weten waar we rekening mee moeten houden en dat doen we met plezier,” klinkt het nuchter. “Zolang we samen de schouders eronder zetten, lukt het.”

Wat opvalt, is de warmte waarmee de dorpsraad spreekt over de betrokkenheid in het dorp. Jongeren, ouderen, verenigingen en ondernemers: iedereen draagt een steentje bij. Of het nu gaat om een avond voor ouderen, een drukbezochte markt of kinderen die hutten bouwen op een veldje naast de Molenweg: telkens blijkt weer hoe groot de waarde is van samen organiseren.

