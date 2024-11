Nieuwe Regio Deal vraagt nieuwe projecten

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft 14 november namens het Rijk de Regio Deal 2 Zuid-Hollandse Delta ondertekend. Het Rijk en de samenwerkingspartners investeren de komende jaren samen 20 miljoen euro om beter te wonen, werken en leven in de Zuid-Hollandse Delta. De Regio Deal 2 is een vervolg op een eerdere Regio Deal in 2020, waar met succes 7,5 miljoen euro werd geïnvesteerd in de brede welvaart in de regio.

De Regio Deal 2 is een samenwerking tussen verschillende partijen, zoals meerdere ministeries, Gemeente Goeree-Overflakkee, Gemeente Hoeksche Waard, Gemeente Nissewaard, Gemeente Voorne aan Zee, Waterschap Hollandse Delta Recreatieschap Voorne-Putten en Provincie Zuid-Holland. Daarnaast wordt in de Regio Deal samengewerkt met regio-partners als Albeda, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, ondernemersvereniging MKB Rotterdam Rijnmond, Ondernemingsvereniging Hoeksche Waard en Federatie Ondernemingsverenigingen Goeree-Overflakkee.

Plan

De afgelopen maanden hebben overheden, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio samengewerkt om een plan te maken. In dit plan staat vermeld op welke thema’s de regio zich gaat richten om het gebied te verbeteren. Deze thema’s zijn bedacht na gesprekken met inwoners en betrokken partijen. Hierbij is gekeken naar wat er speelt in de regio, welke doelen haalbaar zijn en hoe de verschillende partijen elkaar kunnen helpen.

Met deze brede samenwerking wordt de basis gelegd voor een sterke en toekomstbestendige Zuid-Hollandse Delta. De komende vier jaar ligt de focus op vier thema’s: Economie, Leefbaarheid, Landschap en Samenwerking. Met de ondertekening is het plan officieel goedgekeurd door het Rijk en kan de regio aan de slag met de verdere uitvoering.

Nieuwe ideeën

Om de doelen te halen, zijn er nieuwe ideeën en projecten nodig. In januari is er een informatieavond voor mensen die een initiatief willen starten. Vanaf half december zijn de voorwaarden, een projectformat en meer informatie te vinden op de website van de Regiodeal.



