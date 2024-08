Nieuwe rouwgroep in Middelharnis start op 19 september

Op 19 september 2024 start in Middelharnis een nieuwe rouwgroep, georganiseerd door Kwadraad Maatschappelijk Werk. Deze groep biedt een veilige omgeving voor mensen die zes maanden of langer geleden een dierbare hebben verloren. Daisy Brekelmans, maatschappelijk werker bij Kwadraad, legt uit waarom deze gespreksgroep zo belangrijk is.

Door Danny Rijkels

"De rouwgroep bestaat al ruim tien jaar binnen Kwadraad en is opgezet omdat er vaak weinig begrip is voor gevoelens van rouw, vooral door mensen die dit zelf niet hebben meegemaakt," zegt Brekelmans. "Voor rouwenden kan het enorm helpen om hun ervaringen te delen met anderen die hetzelfde doormaken."

Gebrek aan begrip

Uit gesprekken met deelnemers blijkt vaak dat de omgeving van rouwenden niet altijd begrijpt waarom het rouwproces zo lang kan duren. "Mensen horen vaak opmerkingen als ‘Het moet nu toch wel klaar zijn?' of ‘Kijk niet meer achterom'. Dat soort uitspraken kunnen heel pijnlijk zijn voor iemand in rouw," vertelt Brekelmans. Ook dagelijkse situaties kunnen lastig zijn, zoals alleen eten of alleen naar sociale gelegenheden gaan. De groep biedt ruimte om over deze moeilijke momenten te praten en steun te vinden bij lotgenoten.

Steun, herkenning en erkenning

De rouwgroep richt zich specifiek op mensen die zes maanden of langer in een rouwproces zitten. Volgens Brekelmans komt dit omdat de eerste zes maanden vaak gevuld zijn met regelzaken zoals financiën en huisvesting. "Na ongeveer een half jaar, als alles is geregeld, kunnen mensen in een gat vallen. Daarom is begeleiding dan vaak effectiever," legt ze uit.

Deelnemers kunnen zelf onderwerpen aandragen die ze willen bespreken, maar Kwadraad faciliteert ook diverse thema's, zoals het omgaan met alleen zijn, praktische zaken thuis, en het hervatten van sociale contacten.

Aanmelden en startdatum

De rouwgroep start op 19 september 2024 en bijeenkomsten vinden plaats om 19:30 uur op de Juliana van Stolberglaan 19 in Middelharnis. Aanmelden kan via de website van Kwadraad (www.kwadraad.nl) onder de regio Goeree-Overflakkee, of door telefonisch contact op te nemen met de organisatie.

