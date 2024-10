Nieuwe Spoedpoli Geriatrie bij Ziekenhuis Dirksland

Voortaan kunnen kwetsbare ouderen voor snel en uitgebreid onderzoek terecht op de Spoedpoli Geriatrie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Binnen twee uur heeft de patiënt een passend behandelplan.

De Spoedpoli Geriatrie is er speciaal voor kwetsbare ouderen met verschillende zorgvragen, die niet kunnen wachten op een reguliere afspraak op de polikliniek en anders het risico lopen om opgenomen te worden op de Spoedeisende Hulp. Klinisch geriater Arends is enthousiast: "Kwetsbare ouderen zijn gebaat bij een meer gerichte aanpak", legt hij uit. "Voor kwetsbare ouderen is een bezoek aan de Spoedeisende Hulp belastend. Bovendien zijn niet alle ouderen hier op de juiste plek. Vaak spelen er meer problemen dan waarvoor ze op de Spoedeisende Hulp komen."

Passende zorg

Met de Spoedpoli streeft Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ernaar om kwetsbare ouderen meer passende zorg te bieden. "Na aanmelding door de huisarts kunnen kwetsbare ouderen binnen drie werkdagen terecht op de Spoedpoli. Hier wordt uitgebreid onderzoek gedaan door een gespecialiseerd team. De patiënt krijgt niet alleen een lichamelijk onderzoek, maar er wordt ook gekeken naar de geestelijke gezondheid, het functioneren in het dagelijks leven en de sociale situatie. Binnen twee uur krijgt de patiënt een passend behandelplan waarin aandacht is voor vervolgzorg. Zo zorgen we ervoor dat kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek krijgen," aldus Arends.

Regionale aanpak

Door vergrijzing neemt de komende jaren het aantal kwetsbare ouderen in deze regio toe. De Spoedpoli Geriatrie is het eerste van meerdere projecten die binnen de regio gezamenlijk worden opgepakt om de acute zorg voor de inwoners van deze regio beschikbaar te houden. Dit initiatief is onderdeel van een regionale aanpak om de acute zorg voor de groeiende populatie ouderen te waarborgen.



Door Internetredactie Omroep Archipel