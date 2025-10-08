Nieuwe visie voor het Zuiderdiep: zoet of zout?

Waterschap Hollandse Delta onderzoekt mogelijkheden voor het Zuiderdiep bij de Haringvlietdam op de Kop van Goeree. Er wordt onderzocht of het gebied zoet moet blijven of juist beter past als brak natuurgebied, met planten en dieren die daarbij horen. Het waterschap wil met dit onderzoek de waterkwaliteit verbeteren, omdat het Zuiderdiep zijn oorspronkelijke functie heeft verloren.

In het verleden was het Zuiderdiep een brakke getijdegeul met een open verbinding naar zee. Na de aanleg van de Haringvlietdam heeft het waterschap de geul bedijkt en het water zoet gemaakt om landbouw en natuur op Goeree-Overflakkee te ondersteunen. Enkele jaren geleden, na het Kierbesluit, veranderde het waterschap het zoetwatersysteem door de aanleg van een nieuwe inlaat, een nieuw kanaal en sloten, waardoor het Zuiderdiep zijn functie verloor.

In 2014 werd besloten om het Zuiderdiep weer brak te maken, maar de precieze mate van brakheid moet nog worden vastgesteld. Dit besluit ging samen met de aanleg van het nieuwe kanaal voor zoetwatervoorziening in de polders. Door deze ontwikkelingen kan het waterschap de ecologie en waterkwaliteit verbeteren en het peilbeheer op een meer natuurlijke manier uitvoeren.

Visietraject

Momenteel onderzoekt het waterschap of het Zuiderdiep kan worden omgevormd tot een brak binnenwater, met bijpassende flora en fauna. Dit gebeurt binnen een visietraject, waarin ook wordt gekeken naar de naleving van de Europese Kaderrichtlijn Water, een wettelijke verplichting voor waterschappen. Daarnaast wordt volgens het Vismigratieplan gewerkt aan verbetering van de visstand.

Tijdens dit traject zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, onder meer door Witteveen+Bos, die de ecologische potentie van het Zuiderdiep hebben bekeken, zowel voor een zoete als een brakke variant. Ook is gekeken naar de gevolgen van de Wet Natuurbescherming. Het waterschap voert gesprekken met betrokken sectoren en partijen, waarbij het uiteindelijke besluit van de Verenigde Vergadering (VV) invloed zal hebben op het verdere beleid.

In de komende periode worden aanvullende gesprekken gevoerd met overheden en belanghebbenden om wensen en belangen in kaart te brengen. Ook worden verschillende mogelijkheden onderzocht, zoals een zoete variant, een brakke variant en enkele tussenvormen. Alle informatie wordt gebruikt om een volledig advies op te stellen voor het algemeen bestuur van het waterschap.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel