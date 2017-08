Nieuwe voetbalvelden Den Bommel en Oude-Tonge bijna gereed

Het vers ingezaaide gras op de gerenoveerde hoofdvelden van VV Den Bommel en DBGC uit Oude-Tonge ligt er prima bij. Maar gevoetbald kan er niet worden. De belijning ontbreekt nog, net als de reclameborden, leunhekken en een wandelpad langs het veld. De voetbalverengingen zijn zodoende voor de bekercompetitie tijdelijk uitgeweken naar andere velden binnen de eigen club.

De twee verenigingen waren hard toe aan een nieuw hoofdveld. Liever hadden ze een kunstgrasveld gekregen van de gemeente Goeree-Overflakkee. Maar door de omstreden kunstgrasdiscussie wil de gemeenteraad eerst verder onderzoek doen naar de juiste vulling voor kunstgras. De wensen van andere clubs zijn zolang in de wacht gezet.

Omdat de nood hoog was bij VV Den Bommel en DBGC krijgen zij dit jaar wel al een nieuw hoofdveld met natuurgras. Hiervoor stelt de gemeente 100.000 euro per veld ter beschikking. Meteen aan het einde van vorig seizoen zijn de reclameborden, hekwerken en de tegels verwijderd en is gestart met de aanleg van nieuwe velden.

"Alles loopt volgens plan," verzekert de Bommelse clubvoorzitter Martijn Engels. "Het is weliswaar momenteel een rommel rond het veld, maar een nieuw veld heeft nu eenmaal tijd nodig. Dat wisten we van tevoren. We kunnen voorlopig uitwijken naar ons tweede veld en hebben straks een prachtig nieuw veld, inclusief drainage en een beregeningsinstallatie."

DBGC kiest voor een zelfde aanpak en krijgt daarnaast ook een lichtinstallatie bij het hoofdveld. Een absolute vereiste, stelt voorzitter René van den Berg. "Onze club heeft een bezettingsprobleem, en een kunstgrasveld was om die reden beter geweest. Met verlichting krijgen we toch iets meer mogelijkheden op trainingsavonden. De jeugd kan nu ook trainen op het hoofdveld."

Als alles volgens planning blijft lopen, kan eind volgende week het veld bij DBGC worden opgeleverd. De club uit Oude-Tonge speelt zaterdag 23 september 2017 haar eerste thuiswedstrijd op het nieuwe gras. Den Bommel start de competitie een week later met een uitwedstrijd. Zaterdag 7 oktober 2017 speelt daar het hoogste team thuis voor het eerst op het nieuwe veld.

De Bommelaars hebben de renovatie van het hoofdveld aangegrepen om ook de riolering, de toiletten van de dames en de kleedkamer voor de scheidsrechters aan te pakken. Deze renovatie volgt na de oplevering van het hoofdveld. Een mooie opsteker tijdens het 70-jarig jubileum van de vereniging.