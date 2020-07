Nieuwe weg tussen Dirksland en Melissant open

Het was geen grote feestelijke opening dinsdag 14 juli 2020. Bijna zonder dat de automobilisten het door hadden was de nieuwe weg tussen Dirksland en Melissant toegankelijk. Vroeger

Op de kruisingen bij de Staakweg en de Oudelandsedijk gebeurden regelmatig ongevallen. Daarnaast reed op een groot gedeelte van de oude weg naast het doorgaande verkeer ook langzaam rijdend landbouwverkeer. Dit belemmerde de doorstroming en had soms gevaarlijke inhaalmanoeuvres tot gevolg. Automobilisten die inmiddels over de nieuwe weg hebben gereden zijn enthousiast. Om de opening toch een beetje feestelijk te maken hebben we voor u een paar videobeelden met de drone geschoten (toen de weg nog net niet open was) en in een korte video gemonteerd. Tweeten

