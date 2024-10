Nieuwe wijk dreigt hobbytuinders uit paradijsje te verdrijven

Al 34 jaar komen zo'n 30 tuinliefhebbers elke dag van elk seizoen bij elkaar om te zaaien, wieden en oogsten in hun eigen stukje aarde aan de rand van Den Bommel. Maar nu dreigt de komst van het bouwproject Bommelerbosch de hobbytuinders uit hun paradijsje te verdrijven.

De particuliere eigenaar van de grond heeft het perceel verkocht aan de projectontwikkelaar Maas Wijkontwikkeling die de nieuwe woonwijk Bommelerbosch gaat bouwen.

De volkstuinen hebben ook een grote sociale functie. Erg belangrijk in een dorp waar voor de doelgroep verder niet zoveel te beleven valt. Een van de tuinders, is via zijn oogst bevriend geraakt met een gezin uit El Salvador dat in Bommel kwam wonen. Speciaal voor het gezin is hij suikermais gaan kweken.

Wethouder Markwat zei op 29 augustus 2024 tijdens de presentatieavond van de gemeenteraad dat de verkoop van de grond van de tuinen om een private aangelegenheid gaat en dat de gemeente daarom niet met alternatieven hoeft te komen.

Een deel van de hobbytuinders wilde het moment van plotseling moeten stoppen niet afwachten en heeft de volkstuin al verlaten. De rest van de groep, 18 tuinders, blijft en treft voorbereidingen voor het nieuwe zaaiseizoen.



