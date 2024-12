Nieuwe Woonvisie 2024-2029: Gemeente zet in op betaalbare en duurzame woningen

De woningmarkt op Goeree-Overflakkee staat voor grote uitdagingen. Om goed in te spelen op de behoeften en de veranderingen in de zorg heeft de gemeente de Woonvisie met Zorg en Welzijn 2024-2029 opgesteld. De visie werd in de raadsvergadering van 14 november vastgesteld. Ook maakte de gemeente een actueel overzicht over de voortgang van het woningbouwprogramma op het eiland.

De Woonvisie met Zorg en Welzijn 2024-2029 gaat over drie belangrijke onderwerpen:

Samen leven op Goeree-Overflakkee: De gemeente wil dat mensen van alle leeftijden en achtergronden elkaar blijven ontmoeten en helpen.

Een passend en betaalbaar huis: Er moeten genoeg betaalbare woningen zijn voor alle woningzoekenden, denk bijvoorbeeld aan starters en ouderen.

Duurzaam wonen in onze dorpen: De woningen en dorpen moeten klaar zijn voor de toekomst en passen bij de omgeving.

Waarom een woonvisie?

De Woonvisie met Zorg en Welzijn is belangrijk omdat er veranderingen nodig zijn op de woningmarkt en in zorg en welzijn. Wethouder Wonen Daan Markwat: "Met deze visie kan de gemeente samen met haar maatschappelijke partners beter inspelen op de veranderende behoefte aan woningen en zorg- en welzijnsvoorzieningen. We willen dat iedereen op Goeree-Overflakkee zich thuis kan voelen, of je nu jong of oud bent, alleenstaand of een gezin hebt. Samen werken we aan een toekomstbestendig eiland."

De visie gaat niet alleen over het bouwen van huizen, maar ook over het versterken van de leefbaarheid en het verbeteren van zorg en welzijn. Een voorbeeld hiervan is het programma Toekomstbestendig Leven. Zorgorganisaties, woningcorporatie en de gemeente onderzoeken samen onder meer de kansen en mogelijkheden voor slimme hulpmiddelen in huis (domotica) en nieuwe digitale technologieën.

Actueel overzicht woningbouw op Goeree-Overflakkee

Om de inwoners en gemeenteraad goed te informeren over de voortgang van de woningbouw op Goeree-Overflakkee, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. Dit overzicht heeft betrekking op het aantal woningen dat netto aan de huidige woningvoorraad is of wordt toegevoegd. Ieder kwartaal worden de cijfers geactualiseerd en openbaar gemaakt. Het geeft inzicht in:

Gerealiseerde woningbouw: Woningen die gebouwd zijn tussen 2022 en oktober 2024.

Vergund/in aanbouw: Projecten waarvoor het bestemmings- of omgevingsplan is vastgesteld en/of vergunningen zijn verleend. Deze projecten zijn in aanbouw of starten binnenkort.

Principemedewerking/in procedure: De gemeente staat positief tegenover het plan en de initiatiefnemer kan het verder uitwerken en in procedure brengen (of heeft het al in procedure gebracht).

Wethouder Daan Markwat: "Met dit overzicht maken we inzichtelijk waar we staan met de woningbouwopgave. Ons doel is om alle woningzoekenden op Goeree-Overflakkee een thuis te kunnen bieden. Daarom streven we bij nieuwe plannen – op basis van provinciale richtlijnen – naar een evenwichtige verdeling van verschillende soorten woningen: een derde sociale huurwoningen, een derde betaalbare koop- of huurwoningen en een derde woningen in de vrije sector.”

Meer informatie

De vastgestelde Woonvisie met Zorg en Welzijn en het woningbouwoverzicht vindt u op: www.goeree-overflakkee.nl/wonen.



Door Internetredactie Omroep Archipel