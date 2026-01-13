Nieuwjaarsduik Ouddorp reikt cheques uit

De organisatie van de Nieuwjaarsduik in Ouddorp heeft cheques van € 1.100,- uitgereikt aan KNRM Ouddorp en de Ouddorpse Reddingsbrigade.

KNRM Ouddorp noemt het op social media: “Een warme opbrengst op een koude dag. Dank aan iedereen die het ijskoude water trotseerde op 1 januari en aan alle betrokkenen die dit mogelijk maakten. Sportief, stoer en met een prachtig resultaat.”

In 2025 ging de Nieuwjaarsduik door weersomstandigheden niet door, maar kon de organisatie toch € 500,- aan beide organisaties uitkeren.

Door Internetredactie Omroep Archipel