Nieuwjaarsreceptie gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee hield dinsdagavond 9 januari 2024 een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in de Grutterswei in Oude-Tonge. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak in haar nieuwjaarstoespraak over Duurzaam Goeree-Overflakkee.

Duurzaamheid komt in verschillende vormen, zo legde de burgemeester uit. Ook reikte ze de prijs uit aan de winnaar van de fotowedstrijd 10 jaar GO, Bep Ardon die een foto had ingestuurd van de themadag Bevrijd Goeree-Overflakkee, bij het Streekmuseum.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws