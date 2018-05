Nieuwstraat Middelharnis autovrij tijdens het seizoen

Het centrum van Middelharnis beschikt over een uitgebreid winkelaanbod en gezellige terrassen. Om winkel- en terrasbezoekers nog gastvrijer te kunnen ontvangen, is besloten om de Nieuwstraat in Middelharnis van 1 juni tot 1 september 2018 autovrij te maken. Hierdoor krijgt de beleving van het centrumgebied een impuls en wordt een rondje D'n Diek/Haven verbeterd.

Het autovrij maken van de Nieuwstraat komt voort uit de gebiedsontwikkeling Middelharnis. In deze gebiedsontwikkeling staat het verhogen van de leefbaarheid van het dorp en het aantrekkelijker maken van Middelharnis voor inwoners en bezoekers centraal. De afsluiting van de Nieuwstraat sluit hier goed op aan. Er ontstaat een doorlopend autovrij gebied van de Haven tot aan D’n Diek, waardoor de beleving van het gebied wordt verbeterd. Er is meer aandacht voor de voetganger en de fietser en het biedt meer ruimte voor gezellige terrassen.

Op 1 en 2 juni 2018 is het Havendag in Middelharnis. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er bewust voor gekozen om het autovrij maken van de Nieuwstraat op 1 juni in te laten gaan, zodat bezoekers van de Havendag al optimaal kunnen genieten van het centrumgebied.

Proef

Een autovrije Nieuwstraat in het seizoen betreft een proef. In september bekijkt de gemeente of de afsluiting eenmalig was of ook in de volgende jaren wordt voortgezet.