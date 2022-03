NK Tegelwippen 2022: Goeree-Overflakkee gaat strijd met Hoeksche Waard aan

Vanaf maandag 21 maart 2022, de eerste dag van de lente, komen zo’n 100 Nederlandse gemeenten tegen elkaar uit tijdens het jaarlijkse NK Tegelwippen. Gemeente Goeree-Overflakkee is uitgedaagd door de buurgemeente Hoeksche Waard en gaat de vriendschappelijke strijd graag aan. Wethouders Tea Both en Harry van Waveren gaven afgelopen week samen met kinderen uit de twee gemeenten het startschot.

Welke gemeente wipt tot 31 oktober de meeste tegels en maakt plaats voor groen? Het kampioenschap stimuleert gemeenten en inwoners om te vergroenen. Maar het NK Tegelwippen draait zeker niet alleen om rivaliteit, maar heeft een hoger, gemeenschappelijk doel. Als tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, is Nederland beter bestand tegen extreem weer en krijgt biodiversiteit meer kans.

Startschot Goeree-Overflakkee

Wethouder Tea Both en leerlingen van OBS De Molenvliet uit Stad aan ‘t Haringvliet, gaven het startschot voor het NK Tegelwippen op Goeree-Overflakkee. Zij haalden samen de eerste tegels uit het schoolplein van OBS De Molenvliet. De school is onderdeel van Eco-Schools, een programma voor scholen die werk maken van duurzaam denken en doen. De tegels maakten plaats voor planten van Stichting Nollestee.

Wethouder Tea Both van de gemeente Goeree-Overflakkee: “Door mee te doen met het NK Tegelwippen, zetten we een extra stap naar een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Samen bereik je meer dan alleen, daarom hopen we met dit kampioenschap meer ruimte te maken voor groen.”

Subsidie beschikbaar

De gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta willen inwoners ook met subsidie helpen tegels in hun tuin om te ruilen voor groen. Daarom kunnen inwoners subsidie aanvragen voor het vergroenen en klimaatbestendiger maken van hun tuin. Dit kan via de website van de gemeente (www.goeree-overflakkee.nl) en het waterschap (www.wshd.nl).

Wint Goeree-Overflakkee dit jaar de Gouden Schep of de Gouden Tegel?

De gemeente die de meeste tegels per 1000 inwoners wipt, wint de prestigieuze Gouden Schep. Daarnaast wint de gemeente met de meeste gewipte tegels de Gouden Tegel. Inwoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op de Publiekswipper award en prijzen.

De gewipte tegels kunnen worden aangemeld via: www.nk-tegelwippen.nl. De tussenstand wordt op de website www.klimaatkrachtiggo.nl/nk-tegelwippen-2022 bijgehouden.