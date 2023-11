NK Tegelwippen: de Hoeksche Waard verslaat Goeree-Overflakkee

De Hoeksche Waard heeft de wedstrijd tijdens het NK Tegelwippen gewonnen van Goeree-Overflakkee. Inwoners, scholen, ondernemers en beide gemeenten staken de afgelopen zeven maanden de handen uit de mouwen en hebben in totaal 36.886 tegels gewipt. In deze vierde editie van het NK Tegelwippen, die liep van maart tot en met oktober, werden in het hele land ruim 4,5 miljoen tegels verruild voor gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Een nieuw record! Meer groen maakt onze dorpen koeler, beter waterbestendig en versterkt de biodiversiteit.



Bestaande records gebroken

Dankzij de inzet van enthousiaste inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeentelijke ambtenaren zijn er dit jaar allerlei bestaande tegelwiprecords gebroken. Had Harry van Waveren, wethouder Duurzaamheid gemeente Hoeksche Waard, vooraf gehoopt dat er in zijn gemeente 15.000 tegels plaats zouden maken voor groen, het werden er ruim 25.000! “Dat is goed nieuws. Het laat zien dat steeds meer mensen zich bewust worden van de voordelen van een groene omgeving. En misschien dat het wedstrijdelement ook een duwtje richting vergroening heeft gegeven. Vorig jaar ging de trofee net aan onze neus voorbij, nu wilden de Hoeksche Waarders dat duidelijk niet nog een keer laten gebeuren.” Ondanks het verlies, kijkt ook buurgemeente Goeree-Overflakkee met tevredenheid terug op de vriendschappelijke wedstrijd. Jaap Willem Eijkenduijn, wethouder Duurzaamheid: “Of het nu gaat om een paar tegels uit de tuin halen om een mooi bloemrijk hoekje te maken, of het vergroenen van een schoolplein: alle gewipte tegels helpen mee. Zo hebben we samen ook dit jaar weer veel vierkante meters vergroend. Mooi!”

Gratis ophaalservice van tegels voor inwoners

Om inwoners die wilden vergroenen te helpen, lieten beide gemeenten weer een Tegeltaxi rijden. Net als vorig jaar was ook dit jaar de Tegeltaxi een groot succes. Het bleek voor veel inwoners een extra reden de tuintegels te vervangen door groen. In beide gemeenten lieten opgeteld 180 inwoners hun overgebleven tuintegels en soms ook zand ophalen door de gratis Tegeltaxi.

Samen 36.886 tegels vervangen door groen

Goeree-Overflakkee deed voor de derde keer mee aan het NK Tegelwippen, de Hoeksche Waard stak voor de tweede keer de handen uit de mouwen, Beide teams streden mee in de groep middelgrote gemeenten. Er zijn samen 36.886 tegels gewipt. Dat is ruim 3.353 vierkante meter aan nieuw groen. Iedere gewipte tegel betekent dat er gemiddeld 66 liter per jaar aan regenwater in de grond kan zakken. Alle tegels bij elkaar opgeteld is dat 2.434.476 liter water dat de bodem ingaat en niet via het riool hoeft worden afgevoerd. Dit vermindert de kans op wateroverlast. Geveltuinen, bloemperken en tuinen met beplanting - in plaats van stenen - zorgen er ook voor dat het koeler aanvoelt tijdens warm weer en dat de biodiversiteit toeneemt. Een groene tuin is op een hete zomerdag al snel 5 tot 10 graden koeler dan een betegelde tuin. Bovendien is bewezen dat mensen zich in een groene leefomgeving beter en meer ontspannen voelen. Samen maken we verschil, op grote én kleine schaal.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws