NK Tegelwippen: Goeree-Overflakkee dit jaar winnaar van Hoeksche Waard

Het is 'tegeltje wisselen' voor de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard bij het NK Tegelwippen. Dit jaar heeft Goeree-Overflakkee weer de felbegeerde overwinning behaald in de vrolijke strijd. Per 1.000 inwoners van Goeree-Overflakkee werden 718 tegels gewipt. In de Hoeksche Waard waren dat er 419. Daarmee werd de winnaar van vorig jaar verslagen en wint Goeree-Overflakkee net als in 2022. Dankzij de inzet van enthousiaste inwoners, scholen, ondernemers en beide gemeenten zijn er in totaal maar liefst 72.590 tegels gewipt, bijna twee keer zoveel als in 2023.

Elk jaar weer spannend

Het was de derde keer dat de gemeenten elkaar uitdaagden en ook dit jaar was de strijd weer spannend. Jaap Willem Eijkenduijn, wethouder Duurzaamheid van Goeree-Overflakkee, was enthousiast over het resultaat: “Fantastisch om te zien hoe we met elkaar onze leefomgeving zo veel groener maken. Het wedstrijdelement heeft vast en zeker voor een extra zetje gezorgd. Ik ben trots op het mooie gezamenlijke resultaat.” Wethouder Klimaatadaptatie Harry van Waveren van gemeente Hoeksche Waard vult aan: “Al die gewipte tegels zorgen voor meer groen, waardoor onze dorpen koeler blijven, beter bestand zijn tegen wateroverlast en de biodiversiteit versterkt wordt. Dat is winst voor iedereen!”

De Tegeltaxi: ophaalservice voor gewipte tegels

Om de inwoners een handje te helpen bij hun vergroeningsacties, boden de gemeenten ook dit jaar weer de Tegeltaxi aan. Veel inwoners maakten gebruik van de mogelijkheid om hun gewipte tuintegels gratis te laten ophalen. Daarmee maakten zij ruimte in hun tuin voor planten en bloemen.

Minder wateroverlast en koeler in de tuin

Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard strijden in de categorie voor middelgrote gemeenten. In Hoeksche Waard werden 36.653 tegels gewipt en op Goeree-Overflakkee waren dat er 35.937. In totaal werden 72.590 tegels gewipt. Iedere gewipte tegel betekent dat er gemiddeld 66 liter per jaar aan regenwater in de grond kan zakken. Alle tegels bij elkaar opgeteld is dat 4.790.940 liter water dat de bodem ingaat en niet via het riool hoeft worden afgevoerd. Dit vermindert de kans op wateroverlast. Daarnaast is het in een groene tuin op een hete zomerdag al snel 5 tot 10 graden koeler dan een betegelde tuin.



Door Internetredactie Omroep Archipel