NLGO strijdt al 45 jaar voor natuurbehoud en duurzaam landschap

Jan Baks, voorzitter van de Natuur- en Landschapsvereniging Goeree-Overflakkee (NLGO), was te gast in het radioprogramma Op de Hoagte en vertelde over de kernwaarden en doelstellingen van de vereniging. "In onze statuten staat de bescherming van het landschap en de omringende wateren, zoals het Haringvliet en de Grevelingen, centraal. We zetten ons al 45 jaar in voor natuurbescherming en geven ook voorlichting hierover."

Groei en uitdagingen

Volgens Baks is de vereniging door de jaren heen enorm gegroeid en zijn er meerdere werkgroepen bijgekomen, waaronder een strandwerkgroep. "Ik ben opgegroeid aan het strand en woon er nu ook dichtbij. Het strand ligt mij na aan het hart, maar we zien helaas veel vervuiling. Dit is een van de zaken waar we ons actief voor inzetten."

Daarnaast spreekt Baks over de uitdagingen waar het landschap en de natuur mee te maken hebben, zoals verstedelijking en vervuiling. "Ik verhuisde destijds uit het Westland omdat het daar volgebouwd werd. Het zou triest zijn als het hier ook die kant op gaat. We moeten zorgvuldig omgaan met de open gebieden die we nog hebben."

De impact van stikstof

Een ander belangrijk thema dat in het gesprek aan bod komt, is de stikstofproblematiek en de impact ervan op de biodiversiteit. "Mensen beseffen vaak niet hoe groot de invloed van stikstof is. Het zorgt ervoor dat bepaalde planten, zoals brandnetels en gras, de overhand krijgen, waardoor andere planten en dieren verdwijnen. Vlinders, bijvoorbeeld, hebben specifieke planten nodig om te overleven, maar door de toename van stikstof verliezen ze hun leefomgeving."

De rol van metingen en observaties

Om veranderingen in de natuur in kaart te brengen, voert de NLGO structurele metingen uit. "Ik ben actief in de vlinderwerkgroep, waarbij we systematisch vlinders tellen en de gegevens delen met de Landelijke Vlinderstichting. Over de afgelopen vijf jaar heb ik gezien dat bepaalde vlindersoorten sterk achteruitgaan. Dit soort metingen tonen duidelijk aan dat de biodiversiteit in de regio afneemt."

Niet alleen insectenpopulaties veranderen, ook vogels laten duidelijke trends zien. "Twintig jaar geleden zagen we hier geen zilverreigers, maar nu zie je ze overal. Ze zijn vanuit Zuid-Europa opgekomen door de temperatuurverandering. Daarnaast zien we steeds meer exoten, zoals de halsbandparkiet, die zich in Nederland goed weten te handhaven."

Toekomst en opvolging

Na veertien jaar bestuurslidmaatschap en twaalf jaar voorzitterschap heeft Baks besloten om af te treden. "Op mijn 77e is het tijd om het stokje over te dragen. We zoeken een nieuwe voorzitter, want de vereniging moet blijven groeien en bloeien."

Met zijn passie en ervaring heeft Jan Baks een waardevolle bijdrage geleverd aan de bescherming van natuur en landschap op Goeree-Overflakkee. Hij roept luisteraars op om zich in te zetten voor natuurbehoud en wellicht zelfs een actieve rol te nemen binnen de NLGO. "Als we niet opletten, raken we onze unieke natuur kwijt. Iedereen kan bijdragen, hoe klein ook."

Door Internetredactie Omroep Archipel