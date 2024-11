Nog geen besluit over arbeidsmigrantenwijk bij Melissant

De gemeenteraad heeft donderdagavond 14 november 2024 geen besluit kunnen nemen over de aanpassing van het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. De plannen om net buiten Melissant een grote woonwijk voor 300 arbeidsmigranten te bouwen, blijven daarom nog minstens een maand langer op de plank liggen.

Door Linda van der Klooster

Wethouder Markwat van wonen en volkshuisvesting wil enkele grotere locaties voor arbeidsmigranten neer laten zetten, verdeeld over het eiland. In het beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten dat daarom in 2021 is vastgesteld door de raad, was 200 arbeidsmigranten per locatie het maximum. De wethouder heeft de gemeenteraad nu gevraagd in te stemmen met het aanpassen van het beleidsplan. Zo kan het aantal verhoogd worden van 150 tot 200 personen naar maximaal 300 personen voor de nieuwe locaties.

Faciliteiten

Projectontwikkelaar Estate Invest heeft al een ontwerp klaar voor een locatie met 300 arbeidsmigranten, aan de Kraaijerdijk, net buiten Melissant. De locatie zou worden ingericht als een reguliere woonwijk met diverse faciliteiten, waaronder sport en recreatie en sociale voorzieningen.

Veel inwoners van Melissant zien de komst van de wijk echter niet zitten. Op een enquête over het onderwerp bleek dat 93% van de bijna 400 respondenten het aantal van 300 bewoners teveel vond. Ook vonden de meeste inwoners dat ze niet goed op de hoogte waren gehouden over de plannen, maar tijdens de informatieavond over de woonlocatie in februari voor een voldongen feit werden geplaatst. Die inloopavond werd zeer druk bezocht, en verliep onrustig, toen de gemoederen hoog opliepen. Daarna richtten bezorgde inwoners de actiegroep Het Belang van Melissant op. De groep heeft dit voorjaar ingesproken in de raad en heeft meerdere keren overleg gehad met de gemeente, maar de zorgen zijn niet verdwenen.

Drie maanden

Er werken op piekmomenten in het seizoen ongeveer 1100 arbeidsmigranten op Goeree-Overflakkee, bijna allemaal uit Midden- en Oost-Europa. Het grootste deel van deze groep verblijft langer dan drie maanden per jaar in de gemeente, en vertrekt na de werkperiode weer naar het thuisland. Bij de ondernemers is dan ook een grote behoefte aan huisvesting voor hun personeel. Veel van de buitenlandse werknemers zijn werkzaam in de agrarische sector. Er werken er ook in de bouw en transport, en steeds meer arbeidsmigranten werken in recreatie en toerisme en in de zorg.

Een deel van de arbeidsmigranten woont bij de ondernemers op het terrein, maar er verblijven ook seizoenswerkers op vakantieparken of in huizen van particulieren. Dat is onwenselijk, vindt de gemeente. Dit zorgt onder andere voor extra druk op de lokale huizenmarkt, omdat ze ook in reguliere woningen verblijven die daardoor niet meer voor inwoners beschikbaar zijn.

Provincie

De gemeente schreef daarom in 2021 het ‘Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten’, met daarin het plan om twee tot vier grootschalige huisvestingslocaties op het eiland te bouwen, net buiten de dorpskernen. In deze locaties zouden de bewoners eigen voorzieningen hebben. De gemeente wilde de locaties verspreiden over het westen, midden en oosten van het eiland, op locaties waar ze weinig invloed hebben op de omgeving, de ontsluiting van de wegen, parkeren en het landschap. Daarbij is er nog een verschil van mening tussen de provincie en de gemeente. De provincie wil de buitengebieden zo min mogelijk bebouwen, en heeft daarom een voorkeur voor het plaatsen van wijken in de bewoonde gebieden. De gemeente wil de locaties juist liever buiten de dorpen.

Vergunningsplicht

Het agendapunt leverde donderdagavond in de oordeelvormende fase een lange discussie op. Jeffrey Verlegh van D66 diende een motie in. Hij verzocht het college van burgemeester en wethouders te onderzoeken of het invoeren van een vergunningsplicht voor de verhuur van woningen aan arbeidsmigranten mogelijk is. Dit zou binnen de kaders van de Wet Goed Verhuurderschap moeten passen. Het doel is om de huisvesting voor arbeidsmigranten te verbeteren, zonder dat dit leidt tot een groei van het aantal arbeidsmigranten op het eiland. De motie werd unaniem aangenomen.

Drie jaar

Over het aanpassen van het beleidsplan is echter nog niet gestemd. “Ik wil u eventjes in herinnering brengen dat we al drie jaar bezig zijn en we nog geen enkele locatie hebben”, merkte wethouder Markwat op. “Als we opnieuw gaan nadenken over mogelijkheden en allerlei zaken onderzoeken, dan kan het alternatief zijn dat het aantal woningen van onze eigen woningzoekenden af gaat. Als dit niet de oplossing is, is het belangrijk na te denken over een alternatief.”

Als het maximumaantal arbeidsmigranten per locatie 200 blijft, dan moet de wethouder op zoek naar andere oplossingen, mogelijk het plaatsen van woonlocaties in andere dorpen. De wethouder noemde ook de nieuw te bouwen woonwijk de Nollestee als mogelijke woonlocatie voor arbeidsmigranten. In de volgende raadsvergadering zal de gemeenteraad opnieuw vergaderen over het voorstel om het beleidsplan aan te passen.