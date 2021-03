Noodbrug Vingerling Middelharnis tijdelijk dicht op 9 maart

Op dinsdag 9 maart 2021 wordt de bovenbouw van de Wilhelminabrug in Middelharnis tijdelijk weggehaald. Dan is de noodbrug voor fietsers en voetgangers dicht. Zo kunnen de werkzaamheden veilig plaatsvinden. Fietsers en voetgangers volgen een omleidingsroute via de Sommelsdijkse Havendijk.

Het opknappen van de Wilhelminabrug is onderdeel van de werkzaamheden aan de kademuur aan het Vingerling. De totale werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 klaar.