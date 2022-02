Noodopvang Havenhoofd Middelharnis met twee maanden verlengd

De noodopvang voor vluchtelingen op het Havenhoofd in Middelharnis wordt met twee maanden verlengd. Dit hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besloten. De tijdelijke bewoners blijven daarmee tot half april 2022 welkom op het cruiseschip de Poseidon.

Verzoek

Het besluit van het college is een reactie op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), twee maanden na de start van de noodopvang in Middelharnis. De verlenging past bij de afspraak die in november 2021 is gemaakt tussen de gemeente en het COA: een maximale duur van de noodopvang van vier maanden. “We wisten dat deze verlenging van twee maanden een mogelijkheid was en hebben dit toentertijd ook besproken met omwonenden en andere betrokken partijen. Omdat we het lijntje kort willen houden, hebben we hen ook na dit besluit direct geïnformeerd”, aldus burgemeester Ada Grootenboer.

‘Ook dat is Goeree-Overflakkee’

In de eerste twee maanden is de noodopvang op Goeree-Overflakkee goed verlopen. “Onze gasten voelen zich welkom en zijn blij met alle hulp die door diverse organisaties en de vele vrijwilligers is aangeboden. Of het nu gaat om het organiseren van activiteiten, het aanbieden van spullen of zelfs het verzorgen van een mooi kerstdiner: de vrijwilligers op ons eiland steken massaal de helpende hand uit. Dat is toch de belangrijkste factor achter het goede verloop van de noodopvang”. De burgermeester voegt daaraan toe: “Het maakt me trots dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben genomen om mensen in nood te helpen. Ook dat is Goeree-Overflakkee!”

De noodopvang op het Havenhoofd van Middelharnis duurt naar aanleiding van het besluit van het college tot en met 13 april 2022. Wilt u meer weten over de noodopvang? Kijk dan op de speciale webpagina: www.goeree-overflakkee.nl/noodopvang