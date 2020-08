Noodweer trekt over Goeree-Overflakkee

Na dagen mooi en warm weer op Goeree-Overflakkee brak dinsdagavond 11 augustus 2020 noodweer los boven het eiland. En dat noodweer was redelijk plaatselijk. Want waar de ene dorpeling sprak over een lekker zomerse onweersbui stonden elders straten blank door de grote hoeveelheid regen die naar beneden kwam.

Vooral de onderkant van het eiland lijkt veel te verduren te hebben gehad. Op verschillende plaatsen is de bliksem ingeslagen, onder andere aan de Molendijk in Melissant.

De KNRM moest 8 keer uitvaren om hulp te verlenen. Verschillende mensen op het water werden overvallen door het noodweer. Een groot zeiljacht dreigde te stranden op een blokkendam. De opstappers hadden volgens een woordvoerder van de KNRM niet veel later moeten komen. De KNRM heeft samen met de helikopter ook nog gezocht naar een vermiste surfer. Deze bleek uiteindelijk aan boord te zijn gegaan bij een motorboot, aldus de woordvoerder.

Het noodweer was niet van hele lange duur. In de loop van de nacht werd het rustiger en op woensdagochtend leek het net of er niets was gebeurd. Alleen hier en daar afgebroken takken getuigden nog van het onstuimige weer.

Weersverwachting, er komt misschien nog meer

In de loop van woensdag 12 augustus wordt het steeds bewolkter en vooral in het zuiden van Nederland kunnen die wolken stevige onweersbuien met zich meenemen. Hierbij is kans op hagel, regen en windstoten. Deze buien trekken 's avonds naar noordwaarts en lossen dan ook geleidelijk op. Donderdag kan er opnieuw onweer voorkomen.

Foto: onweer van een andere periode.